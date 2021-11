DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Prognose/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG: Höherer Jahresüberschuss durch Umschichtungen bei digitalen Assets



23.11.2021 / 08:55

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) erwartet einen gegenüber dem mitgeteilten Halbjahresergebnis erhöhten Jahresüberschuss aufgrund von Umschichtungen bei digitalen Assets. Der bilanzielle Jahresüberschuss wird sich innerhalb der Advanced-Blockchain-Gruppe vor Steuern mindestens auf einen mittleren einstelligen EUR-Millionenbetrag belaufen.



Dies resultiert aus Veräußerungen von Crypto-Assets, die in den Jahren 2017 bis 2020 erworben wurden, wobei mit den Erlösen zeitnah neue Investments in digitale Assets erfolgen. Eine Reduktion der Investments in digitale Assets insgesamt ist nicht geplant, da die Advanced Blockchain AG weiterhin von einer dynamischen Entwicklung des Marktes ausgeht.



Die Umschichtungen erfolgen über einen längeren Zeitraum, der sich möglicherweise auch in das kommende Geschäftsjahr erstrecken kann, in Abhängigkeit von den Marktgegebenheiten über zentrale und dezentrale Börsen für Crypto-Assets.



