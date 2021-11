Die Analysten von Jefferies haben die Bewertung für die Aktien von Biontech angesichts einer Freigabe für eine Booster-Impfung auch für alle US-Amerikaner auf "HALTEN" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Dies sei die nächste positive Nachricht von dem Mainzer Unternehmen, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Man habe in den Schätzungen bislang nur eine Booster-Impfung für 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung angenommen. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...