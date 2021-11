Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit Abschlägen in den Handel starten, nachdem am Vortag noch Gewinne verzeichnet worden waren. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn um 0,60 Prozent tiefer.Konjunkturseitig stünden in Europa die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) auf der Agenda, die im Verlauf des Vormittags veröffentlicht werden, schrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...