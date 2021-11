Und zwar in Frankreich. Der Windkraftanlagenbauer soll an RWE Renewables elf Windturbinen über 44 Megawatt liefern. Der Auftrag beinhaltet auch die Wartung der Turbinen über fünf Jahre. Aufgestellt werden die Turbinen des Typs N149/4.X der Delta4000-Serie im Windpark Nouvions im Departement Aisne. Der Beginn der Errichtung ist für August 2022 geplant, die Inbetriebnahme für Oktober desselben Jahres. Nouvions wird mit knapp 44 MW dabei auch einer der größten Windparks mit Nordex-Anlagen im Land sein.



