München (ots) -Museumsarchäologen aus aller Welt arbeiten in interdisziplinären Teams zusammen, um die literarischen Geheimnisse der Antike zu lüften. Sie untersuchen Fragmente von Tontafeln, die vor Jahrtausenden erstellt und vor Jahrzehnten ausgegraben wurden, aber bis heute unidentifiziert in den Magazinen von Museen liegen. Wie können digitale Plattformen die Erschließung dieser wertvollen Bestände erleichtern und das Verständnis von Zivilisationen wie dem antiken Mesopotamien fördern? Und wie können Algorithmen lernen, aus vielen Einzelteilen Zusammenhänge zu erkennen und Texte zu rekonstruieren?Mit diesen Fragen setzt sich die nächsten virtuelle "KI Lecture" der LMU auseinander.Dazu laden wir Sie zu einer virtuellen Veranstaltung im Rahmen der "KI Lectures" der LMU ein:Prof. Dr. Enrique Jiménez"Die Rekonstruktion von Meisterwerken altorientalischer Literatur durch den Einsatz von KI"Dienstag, 30. November 202118:15 - 19:45 UhrAnmeldung unter: Webinar Registration - Zoom (https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/WN_q9tTGIwjRGmKKgbbaS-5-g)Über eine Chat-Funktion werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit haben, eigene Fragen zu stellen.Der Vortrag findet im Rahmen der achtteiligen virtuellen "KI Lectures" statt, in denen Forscherinnen und Forscher der LMU aus unterschiedlichen Fachdisziplinen die vielfältigen Facetten von Künstlicher Intelligenz, ihre Auswirkungen und Anwendungsmöglichkeiten in der Breite der Wissenschaften beleuchten.Weitere Informationen über diese Veranstaltung und die gesamte Reihe finden Sie hier:www.lmu.de/ki-lectures