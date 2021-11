Nichts zu holen gibt es heute für MorphoSys-Aktionäre. Denn der Kurs macht keinen guten Eindruck und kommt rund vier Prozent unter die Räder. Die Anteilsscheine verbilligen sich damit auf nur noch 32,45 EUR. Sehen wir hier nur einen kleinen Rücksetzer oder ist das der Anfang einer Baisse?

Ihr Geschenk: Pünktlich zur Jahresend-Rallye möchten wir Ihnen die Aktien mit den größten Gewinnchancen bis Weihnachten präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Aus technischer Sicht haben sich die Aussichten (deutlich) verschlechtert. Denn eine markante Haltezone wurde nun unterboten. So erreicht der Kurs heute ein neues 4-Wochen-Tief. Bisher lag das Tief bei 33,75 EUR und wurde am 33,75X erreicht. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten.

Der Durchschnittskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...