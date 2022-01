Die Aktie von Morphosys kann am heutigen Dienstag ihren starken Verlauf vom Montag fortsetzen. Gegen Mittag notiert das Papier 1,8 Prozent im Plus bei 32,53 Euro. Zuletzt gab das Unternehmen seine Ziele für das Krebsmedikament Monjuvi bekannt. Mehrere Analysten haben sich nun zu Wort gemeldet.Morphosys peilt für das gerade begonnene Jahr weitere Zuwächse mit Monjuvi in den USA an. So soll der Netto-Produktumsatz auf 110 bis 135 Millionen US-Dollar (97 bis 119 Millionen Euro) zulegen, wie das Unternehmen ...

