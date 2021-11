Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht im Plus gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung handelte gegen 8.45 Uhr mit 1,1249 Dollar, nachdem sie am Vorabend noch 1,236 Dollar gekostet hatte.Im Fokus stehen am heutigen Handelstag Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone, die bisher auf hohem Niveau, weit im Expansionsbereich lagen. Die Helaba-Analysten ...

