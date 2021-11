Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch zu Wochenbeginn hielten sich die Kursausschläge im Bankensegment in Grenzen, so Christian Schmidt von der Helaba.Die Spreads hätten sich moderat geweitet, während sich der Bankenindex des STOXX 600 im Nachgang an den deutlichen Kursrutsch vom Freitag - vergleichbare Rücksetzer habe es in diesem Jahr nur an drei weiteren Tagen gegeben - etwas habe erholen können. Die markanten Level bei 102 bzw. 102,49 hätten aber nicht getestet werden können. ...

