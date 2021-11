Die japanische Regierung stellt in einem Nachtragshaushalt für 2021 insgesamt 37,5 Milliarden Yen (290 Millionen Euro) für die E-Mobilität bereit. Der Großteil der Summe soll in Kaufprämien für Fahrzeuge fließen, der Rest in Lade- und Wasserstoff-Infrastruktur. Wie das japanische Wirtschaftsblatt "Nikkei" berichtet, sollen 25 Milliarden Yen (193 Millionen Euro) in Zuschüsse für Fahrzeuge mit Batterie-elektrischem, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...