Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Zu Weihnachten wird geschlemmt, was das Zeug hält. Traditionell landen meist der Weihnachtskarpfen, Entenbraten, knusprige Gans oder Roastbeef auf dem Teller. Doch es geht auch anders und vor allem wilder! Denn gerade Wildbret bietet tolle Möglichkeiten, die eigene Familie mit einem außergewöhnlichen Festtagsschmaus zu verwöhnen. Mehr dazu von meiner Kollegin Helke Michael.Sprecherin: Wildbret ist ein sehr ursprüngliches und regionales Produkt, erklärt Torsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband, kurz DJV.O-Ton 1 (Torsten Reinwald, 13 Sek.): "Die Tiere fressen einfach nur, was ihnen schmeckt, draußen vom Wald oder von der Wiese. Und Wild kann ich vakuumieren oder ich kann es auch einfrieren, ich kann es im Gefrierschrank bis zu ein Jahr ohne Qualitätsverluste aufbewahren."Sprecherin: Und das Beste: Es kann ohne schlechtes Gewissen geschlemmt werden.O-Ton 2 (Torsten Reinwald, 18 Sek.): "Wild ist besonders eiweiß- und nährstoffreich und gleichzeitig fett- und cholesterinarm. Ich kann Wild je nach Teilstück braten, schmoren, grillen, dünsten oder räuchern. Und bitte, bitte, bitte nicht in Rotwein oder Buttermilch ertränken, das war im 19. Jahrhundert Standard, als es noch keine Kühlschränke gab."Sprecherin: Das frische Wildfleisch bekommt man übrigens...O-Ton 3 (Torsten Reinwald, 24 Sek.): "... am besten beim Jäger oder Förster aus der Region, bei der lokalen Metzgerei oder eben auch auf dem Markt. Wir haben auf der Seite wild-aufWild.de eine Postleitzahlen-Suche und dort können Verbraucher Jäger, Metzgereien oder auch Restaurants in der Nähe suchen, die regionales Wildbret anbieten. Und wir haben auf dieser Seite auch über 400 moderne, einfach nachkochbare Rezepte."Sprecherin: Wem das noch nicht reicht, der kann sich von echten Profis inspirieren lassen.O-Ton 4 (Torsten Reinwald, 21 Sek.): "Wir haben renommierte Köche nach ihrem Lieblingsrezept gefragt und elf davon haben wir jetzt zusammengefasst in der Broschüre 'Wilde Festtagsküche'. Die gibt es bei uns im Internet zum Runterladen, kostenlos. Und da finden sich dann Rezepte wie klassischer Wildschweinbraten, aber auch ein raffiniertes Saltimbocca vom Reh oder Souvas-Kebab vom Rotwild."Abmoderationsvorschlag: Da läuft einem ja beim Zuhören schon das Wasser im Mund zusammen! Alle Informationen rund ums Thema "Wildbret" sowie viele leckere Rezeptideen finden Sie im Netz unter www.wild-auf-wild.de.