Der Streamingdienst Netflix hat das in München gegründete und dort immer noch ansässige Visual-Effects- und Animationsunternehmen Scanline VFX übernommen. Scanline VFX hat bereits an mehreren Netflix-Produktionen mitgewirkt, darunter auch an der erfolgreichen Science-Fiction-Mysteryserie "Stranger Things". Scanline VFX wurde 1989 in München gegründet und ist weltweit tätig. Neben München hat es auch Standorte in Stuttgart, Los Angeles, Vancouver, Montreal, London und Seoul. Netflix geht davon aus, dass die Übernahme im ersten Quartal 2022 ...

