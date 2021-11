Vonovia: Aktuelle Schwäche zum Einstieg in (Turbo)-Calls nutzen?

Die Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) geriet nach ihrem Jahreshoch vom 23.8.21 bei 60,96 Euro im Zuge der Übernahme der Deutsche Wohnen deutlich unter Druck. Nach den Anfang November veröffentlichten Quartalszahlen konnte sich die Vonovia-Aktie deutlich von den vorläufigen Tiefstständen im Bereich von 51 Euro nach oben hin absetzen. Die Ankündigung der für die Übernahme notwendig gewordenen Kapitalerhöhung beförderte den Aktienkurs am 22.11.21 auf Schlusskursbasis mit 2,2 Prozent auf 54,48 Euro ins Minus. Im generell schwachen Markt startete die Vonovia-Aktie im frühen Handel des 23.11.21 mit einem weiteren Minus von einem Prozent in den Handel.

In den neuesten Analysen bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 76,70 Euro (Goldman Sachs) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die Vonovia-Aktie. Kann die Vonovia-Aktie in den nächsten Wochen wieder Fahrt aufnehmen und zumindest auf 56 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 54 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis 54 Euro, Bewertungstag 21.1.22, BV 0,1, ISIN: DE000SF6T9Q5, wurde beim Vonovia-Aktienkurs von 53,84 Euro mit 0,18 - 0,19 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats die Erholung auf 56 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,27 Euro (+42 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 51,788 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 51,788 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH4BXW2, wurde beim Vonovia-Kurs von 53,84 Euro mit 0,23 - 0,24 Euro taxiert.

Wenn die Vonovia-Aktie in nächster Zeit auf 56 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,42 Euro (+75 Prozent) erhöhen - sofern die Vonovia-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 51,005 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Vonovia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 51,005 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD02C31, wurde beim Vonovia-Kurs von 53,84 Euro mit 0,32 - 0,33 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Vonovia-Aktie auf 56 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,49 Euro (+48 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder von Hebelprodukten auf Vonovia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de