München (ots) -- Anke Engelke, Michelle Hunziker, Palina Rojinski, Carolin Kebekus, Hazel Brugger, Christoph Maria Herbst, Mirco Nontschew, Abdelkarim, Axel Stein und Olaf Schubert müssen sich diesmal das Lachen verkneifen- Die neue Staffel startet im Frühjahr 2022 exklusiv bei Prime VideoPrime Video stellt heute die Stars der neuen Staffel der Amazon Original Hit-Show LOL: Last One Laughing vor. Gerade erst hat die zweite Staffel den Rekord der ersten gebrochen und ist der am meisten gestreamte Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland und Österreich. Im Frühjahr 2022 lädt Michael Bully Herbig (https://www.imdb.com/name/nm0378660/?ref_=fn_al_nm_1) zehn der beliebtesten Komiker:innen, Schauspieler:innen und Moderator:innen zur dritten Runde in die Nicht-Lachen-Arena ein. Mit dabei: Palina Rojinski (https://www.imdb.com/name/nm3485229/?ref_=fn_al_nm_1), Hazel Brugger (https://www.imdb.com/name/nm6891281/?ref_=fn_al_nm_1), Michelle Hunziker (https://www.imdb.com/name/nm0403223/?ref_=fn_al_nm_1), Christoph Maria Herbst (https://www.imdb.com/name/nm0378698/?ref_=fn_al_nm_1), Abdelkarim (https://www.imdb.com/name/nm4230519/?ref_=nv_sr_srsg_0), Axel Stein (https://www.imdb.com/name/nm0825398/?ref_=fn_al_nm_1) und Olaf Schubert (https://www.imdb.com/name/nm2412685/?ref_=fn_al_nm_1). Anke Engelke (https://www.imdb.com/name/nm0257237/?ref_=fn_al_nm_1) stellt sich zum dritten Mal der Herausforderung über sechs Stunden unter keinen Umständen zu lachen, Carolin Kebekus (https://www.imdb.com/name/nm1090206/?ref_=fn_al_nm_1) und Mirco Nontschew (https://www.imdb.com/name/nm0634663/?ref_=fn_al_nm_1) sind zum zweiten Mal dabei.Zum ersten Gruppenbild der neuen Staffel gelangen Sie hier (https://www.dropbox.com/sh/vntxh09dxx06n0b/AADnhCOLK2sUQ0Y_y5G4II3ca?dl=0)."LOL: Last One Laughing hat sich in Rekordzeit zum Lieblingsformat unserer Prime-Mitglieder im deutschsprachigen Raum entwickelt", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. "Wir halten auch in der dritten Staffel das Niveau hoch und konnten die Créme de la Créme der deutschen Comedyszene gewinnen, die sich der Herausforderung stellt, über sechs Stunden nicht zu lachen. Michael Bully Herbig und das Team von Constantin Entertainment um Otto Steiner haben sich einige neue Überraschungen einfallen lassen, die es unseren Stars so schwer wie möglich machen, ernst zu bleiben und gleichzeitig unsere Zuschauer:innen Tränen lachen lassen werden.""LOL: Last One Laughing bricht alle Rekorde, und wir sind sehr glücklich, dass wir diese Erfolgsgeschichte fortsetzen dürfen. Auch in der dritten Staffel dürfen sich die Zuschauer:innen auf tolle Künstler:innen, Überraschungsgäste, neue Ideen und unerwartete Angriffe auf die Lachmuskeln freuen!", so Otto Steiner, Produzent der Constantin Entertainment.Michael Bully Herbig dagegen macht sich so seine Gedanken: "Immer häufiger berichten uns Zuschauer:innen von Begleiterscheinungen während und nach dem LOL-Konsum. Nicht selten ist von Bauchschmerzen die Rede. Angeblich fallen Zuschauer sogar von ihren Stühlen, rutschen unkontrolliert von der Couch, kugeln sich am Boden, verschlucken sich oder bekommen vor Lachen keine Luft mehr. Ich denke ernsthaft über einen Beipackzettel zu Risiken und Nebenwirkungen für die Show nach!"Die sechsteilige Show LOL: Last One Laughing begleitet zehn der beliebtesten Comedy- und Stand-Up-Profis Deutschlands bei ihrer gemeinsamen Mission: nicht zu lachen. Denn wer zuletzt lacht ...gewinnt! Die ungewohnte Aufgabe: Sie sollen zwar ihre Kolleg:innen zum Lachen bringen, dürfen dabei aber selbst keine Miene verziehen. Nicht nur Stand-Up, Charakterkomik oder Improvisation, auch voller Körpereinsatz ist gefragt. Die Teilnehmer:innen stehen dabei unter ständiger Beobachtung, alles wird minutiös gefilmt: Michael Bully Herbig überwacht im Control Room auch die kleinste Gesichtsentgleisung. Wer am Ende zuletzt lacht, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.Die deutsche Version von LOL: Last One Laughing ist eine Produktion von Constantin Entertainment. Produzent ist Otto Steiner (https://www.imdb.com/name/nm0825981/?ref_=fn_al_nm_1), Producerin ist Anna Franz, Regisseur ist Ladislaus Kiraly (https://www.imdb.com/name/nm0456087/). Die Produktion ist eine Adaption der beliebten japanischen Amazon Original Serie, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, von und mit Hitoshi Matsumoto (https://www.imdb.com/name/nm1035719/?ref_=fn_al_nm_1). Das erfolgreiche Format umfasst lokale Versionen bei Prime Video in Mexiko, Australien, Deutschland, Italien, Frankreich, Indien, Spanien, Kanada und Brasilien.LOL: Last One Laughing ergänzt das umfangreiche Angebot an tausenden Filmen und Serienepisoden bei Prime Video, darunter deutsche Amazon Original Serien wie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Deutschland89, Der Beischläfer, Bibi & Tina und Pastewka und der Amazon Original Film SCHW31NS7EIGER Memories - Von Anfang bis Legende. Zudem haben Prime-Mitglieder Zugriff auf preisgekrönte Amazon Original Serien und Filme wie die Emmy-Gewinner Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel und Borat Anschluss Moviefilm, Der Prinz aus Zamunda 2, Sound of Metal, One Night in Miami..., Tom Clancy's Jack Ryan, The Boys, Sylvie's Love und Upload sowie zahlreiche lizensierte Inhalte in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8337/5080263