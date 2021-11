Die auf Einkaufszentren in Osteuropa spezialisierte Atrium European Real Estate Ltd. - die frühere Meinl European Land (MEL) - soll auf ihre Mutter Gazit Globe verschmolzen werden und Mitte Februar die Börse verlassen. Für den Beschluss des Mergers wurde eine Sonder-Hauptversammlung für 23. Dezember auf der Kanalinsel Jersey, dem Sitz von Atrium, einberufen, hieß es am Dienstag. Schriftliche Widersprüche ...

