Viele Anleger glauben ja, dass der Kauf von Aktien kinderleicht und relativ einfach zu managen ist. Dies ist, was die Abwicklung anbelangt, sicherlich auch vollkommen richtig. Zu Problemen kommt es unter Umständen erst ein wenig später. Und zwar meistens dann, wenn das Depot mit einigen Titeln gefüllt ist und man auf den entsprechenden Erfolg seiner Investitionen wartet. Denn es ist nun einmal durchaus so, dass sich einige Werte nicht ganz so entwickeln, wie man es sich anfangs vorgestellt hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...