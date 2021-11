E.on will mit milliardenschweren Investitionen Wachstum und Digitalisierung seines Geschäfts beschleunigen. Bis 2026 sollen rund 22 Milliarden Euro in die Energienetze investiert werden, um die Energiewende voranzutreiben, teilte E.on im Zusammenhang mit einem Kapitalmarkttag mit. An der Börse kam das nicht gut an, die Aktie fiel im schwachen Marktumfeld mit einem Minus von rund vier Prozent ans DAX-EndeIn den nächsten fünf Jahren sollen laut E.on zusätzliche 35 bis 40 Gigawatt Alternative Energien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...