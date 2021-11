HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dermapharm von 94 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der neuen Corona-Welle, die derzeit durch weite Teile Europas schwappe, werde der Bedarf an Auffrischungsimpfungen deutlich und Dermapharm sei in einer ausgezeichneten Position, um davon zu profitieren, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/ajx



