Die DEAG Deutsche Entertainment AG stellt sich mit einer deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung in Q3 der nach wie vor grassierenden Corona-Pandemie entgegen. Allerdings führt die momentane epidemische Lage in Deutschland und Europa zu einer täglichen Neubewertung der aktuellen Situation in sämtlichen Ländermärkten. Die DEAG verzeichnete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 eine deutliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...