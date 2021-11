Gesprächsstoff. Nach einem Vortagshoch seit Mai sackten die Papiere von Thyssenkrupp um 7,7 Prozent ab. Hier halbierte Großaktionär Cevian seinen Anteil an dem Konzern fast auf knapp acht Prozent. Für den Jefferies-Analysten Alan Spence stellt sich nun die Frage was aus den restlichen Anteilen wird. Beim Laborspezialisten Synlab rutschten die Aktien sogar um 11,4 Prozent ab nachdem sie zuletzt von Rekord zu Rekord geeilt waren. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg wurden hier zehn Millionen Anteile von mehreren Großaktionären zu einem Kurs von 22,15 Euro veräußert. Das ist ein Abschlag von etwa zehn Prozent auf den Vortagesschlusskurs von 24,60 Euro. Delivery Hero gab rund neue Aktien für ein Belegschaftsaktienprogramm aus. Das entspricht nur einem kleinen Teil von 0,24 Prozent des Grundkapitals. Der Kursverlust von 2,2 Prozent ging denn auch vor allem auf Anleger zurück die nach dem zuletzt von Corona-Lockdown-Sorgen getriebenen starken Lauf der Papiere erst einmal Kasse machten. Zum größten Dax-Verlierer wurden die Eon -Aktien im Zuge eines Kapitalmarkttags mit minus 3,4 Prozent. Der Energiekonzern vermochte mit den Mittelfristzielen nicht zu begeistern. Am Markt wurden sie zwar in ersten Reaktionen im Rahmen der Erwartungen gesehen. Der UBS-Experte Sam Arie kritisierte aber dass der Konzern mehr investieren müsse um ein Ergebnisniveau zu erreichen mit dem am Markt bereits gerechnet worden sei. Ganz anders war das Bild bei der Aareal Bank Mit einem Kurssprung um 3,3 Prozent waren sie Klassenbester im SDax Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge machen nach den Sondierungsgesprächen ernst mit einem Übernahmeangebot. Sie wollen für den Immobilienfinanzierer Euro je Aktie in bar zahlen. Diesen Preis holte der Kurs nun in etwa ein. Im MDax waren die Papiere von Aroundtown eine positive Ausnahme. Nach einer Kaufempfehlung durch die Societe Generale zogen sie an der MDax-Spitze um 2,4 Prozent an. Analyst Ben Richford blickt in der StThyssenkrupptischer auf die Aktivitäten im Bereich Büroimmobilien. Für Grand City Properties gab er derweil seine Kaufempfehlung auf hier verloren die Papiere 0,7 Prozent an Wert./tih/mis --- Von Timo Hausdorf dpa-AFX ---MDax



DE0005408116, DE0007500001, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, DE000ENAG999, LU0775917882, DE000A2E4K43, LU1673108939, DE000A2TSL71

THYSSENKRUPP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de