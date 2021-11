Von den insgesamt rund 218 Mrd. in österreichischen Fonds verwaltetem Vermögen sind bereits 53 Mrd. unter Nachhaltigkeitskriterien veranlagt; ein Anteil von 24,3 Prozent. 347 der insgesamt 1.974 Fonds sind so einzustufen. Dies ergab eine von der Finanzmarktaufsicht FMA durchgeführte Analyse, im Rahmen der die Nachhaltigkeit österreichischer Fonds von Kapitalanlagegesellschaften (KAG) sowie von konzessionierten Managern Alternativer Investmentfonds (AIFM) zum Stichtag 30.6.2021 gemäß der Kriterien der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten der Europäischen Union (EU) erhoben wurde. Ein gemäß den Vorgaben der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in verschiedenen Szenarien durchgeführter Klima-Stresstest hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...