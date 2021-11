Die BVB-Aktie hat ihre Talfahrt fortgesetzt. Im heutigen Handel geht es mit dem SDAX-Titel aber noch einmal richtig kräftig bergab. Der Kursrückgang begann mit einer für viele Aktionäre eher unverständlichen Kapitalerhöhung. Zuletzt sorgten die Ängste um weitere Geisterspiele für Gegenwind. Und in dieser Woche könnte im schlimmsten Fall noch das Aus in der Champions League besiegelt werden. Denn würde der BVB morgen in Lissabon gegen den Tabellennachbarn Sporting höher als 1:0 verlieren, so wäre ...

