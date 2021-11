DJ Siemens Energy erhält Auftrag für GuD-Kraftwerk in Brasilien

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy hat einen Auftrag für ein Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk im brasilianischen Bundesstaat Rio de Janeiro erhalten. Das gesamte Projektvolumen beläuft sich auf rund 1 Milliarde Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Auftrag umfasse die Lieferung des Power Islands, bestehend aus drei Gasturbinen der HL-Klasse, einer Dampfturbine, vier Generatoren und drei Abhitzedampferzeugern sowie der Elektro- und Leittechnik. Darüber hinaus habe Siemens Energy einen Servicevertrag unterzeichnet.

Das Kraftwerk sei laut Mitteilung für das integrierte LNG-to-Power-Projekt UTE GNA2 in Porto do Acu vorgesehen. Mit dem Bau des Kraftwerks sei bereits begonnen worden. Auftraggeber sei die Projektgesellschaft Gas Natural Acu (GNA). Das Werk werde das zweite GuD-Kraftwerk von Siemens Energy an dem Standort sein und eine zusätzliche Leistung von 1,7 Gigawatt bereitstellen.

