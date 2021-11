Nach wie vor sind Frauen in den sogenannten MINT-Fächern stark unterrepräsentiert. Ein Grund dafür liegt in der frühen Kindheit, wie eine Studie jetzt nahelegt. Gerade einmal 15 Prozent der Beschäftigten in MINT-Berufen - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik - sind Frauen. Das hat der neue MINT-Report des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ergeben. Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, sieht das IW nicht zuletzt in den Schulen - Mädchen und auch deren Eltern neigen dazu, die eigenen Fähigkeiten ganz wesentlich zu unterschätzen...

