NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Salesforce nach einer Umfrage unter Partnern des Software-US-Konzerns von 325 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie von der positivsten Umfrage seit acht Quartalen. Dies weise auf eine robuste Dynamik innerhalb des Partner-Ökosystems hin./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / 19:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2021 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US79466L3024

