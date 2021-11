DGAP-Ad-hoc: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Fair Value REIT-AG: Fair Value REIT-AG erhöht Prognose für die FFO* vor Minderheiten 2021 auf über EUR 11 Millionen



23.11.2021 / 13:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fair Value REIT-AG erhöht Prognose für die FFO* vor Minderheiten 2021 auf über EUR 11 Millionen Gräfelfing, 23. November 2020 - Die Fair Value REIT-AG ("Gesellschaft") (WKN/ISIN A0MW97/DE000A0MW975) erhöht die Prognose für die Fund from Operations (FFO*) vor Minderheiten im Jahr 2021.

Nach neuer Prognose werden die FFO vor Minderheiten nun bei über 11 Mio. liegen, bisher war die Gesellschaft von einer FFO vor Minderheiten zwischen EUR 9,0 und 10,0 Mio. ausgegangen. Im Vorjahr lagen die FFO vor Minderheiten bei EUR 10,9 Mio.

Grund hierfür sind ein verbessertes Ergebnis aus der Bewirtschaftung der Immobilien, geringer als geplante Corona-bedingte Wertminderungen sowie unter der Planung liegende allgemeine Verwaltungskosten. Die Prognose für die Mieteinnahmen 2021 von EUR 18,0 bis 19,0 Mio. wird bestätigt. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021 ist für den 17. März 2022 geplant.

Fair Value REIT-AG

Der Vorstand

* Funds from Operations (FFO) vor Minderheiten wie im Geschäftsbericht 2020 definiert: https://www.fvreit.de/finanzberichte/geschaeftsberichte/geschaeftsbericht-2020.html

Kontakt:

Fair Value REIT-AG

Tim Brückner

Würmstraße 13a

82166 Gräfelfing

Tel.: 089-9292815-10

Fax: 089-9292815-15

E-Mail: brueckner@fvreit.de 23.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de