Die ständige Erreichbarkeit kann bei vielen Menschen zu Stress ausarten. Der Pony Messenger soll das Problem jetzt lösen, indem Nachrichten nur noch einmal am Tag empfangen und versendet werden. Angestellte, die permanent erreichbar sein müssen, leiden mitunter an Schlafproblemen und Erholungsdefiziten. Das geht aus einer Anfang 2021 veröffentlichten Studie der gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherungen hervor. Aber auch im privaten Umfeld kann ständige Erreichbarkeit zu einem erhöhten Stressniveau führen. Der Software-Entwickler Dmitry Minkovsky will das Problem jetzt mit einem M...

