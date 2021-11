DJ PRESSEMITTEILUNG/ITCP: Weltweite Tax Compliance-Lösung mit revisionssicherem Belegarchiv von OPTIMAL SYSTEMS

(Dies ist eine Presseinformation der OPTIMAL SYSTEMS GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.)

International Tax Compliance Platform S.L. schnürt Tax Compliance-Paket mit yuuvis-DMS und SAP Business One-FiBu zur Anbindung von Auslandsgesellschaften an die DATEV

Für deutsche Mittelstandsunternehmen mit Betriebsstätten oder Tochtergesellschaften im Ausland stellt die Einhaltung der Tax Compliance-Vorschriften eine große Herausforderung dar. Dies wurde durch die Einführung der neuen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung (GoBD) im Jahr 2020 weiter verschärft. Über die International Tax Compliance Platform (ITCP) des gleichnamigen Unternehmens können nicht nur sämtliche gesetzlichen Vorschriften befolgt, sondern auch eine Vereinheitlichung der weltweit eingesetzten Lösungen im Bereich der Finanzbuchhaltung (FiBu) erreicht werden. Integrale Bestandteile der cloudbasierten Plattformlösung sind die SAP Business One-FiBu und das auf yuuvis Momentum von OPTIMAL SYSTEMS basierende Dokumentenmanagement-System (DMS), welches die revisionssichere Archivierung der Belege übernimmt.

Über die eigens entwickelte Schnittstelle Tax2DATEV wird die ausländische Buchhaltung zusammen mit den jeweiligen Belegen aus dem yuuvis Momentum-DMS - und unter Berücksichtigung des Kontenplanmappings - in die DATEV-Welt übertragen. Mittelständische Unternehmen kommen damit der in den neuen GoBD definierten Anforderung eines ,Internen Kontrollsystems' (IKS) nach und reduzieren das Risiko einer Verwerfung der Buchhaltung deutlich.

Willi Plattes, CEO der ITCP, betont die Schwierigkeiten, denen Unternehmer ohne eine solche Lösung entgegenstehen: "Eine GoBD-konforme Umsetzung der weltweiten Compliance-Vorschriften gestaltete sich bislang fast unmöglich. Diesen ,Flickenteppich' beseitigen wir nun in 55 Ländern mit einer bislang einzigartigen Lösung, die in enger Zusammenarbeit mit DATEV, SAP und OPTIMAL SYSTEMS entwickelt wurde. Bisherige Compliance-Probleme für mittelständische Unternehmen aufgrund des oft fehlerbehafteten Datenaustauschs via Excel sind damit vorbei."

Sämtliche Daten werden auf Servern in der EU gehostet. Plattes geht auf das Anforderungsprofil im Vorfeld der dreijährigen Entwicklungsphase ein: "Wir benötigten für unsere Lösung ein Archivsystem in der Cloud, das sich in SAP integrieren lässt, eine enorme Skalierbarkeit sowie Performance und nicht zuletzt eine hohe moderne User Experience bietet. Nach einer weltweiten Ausschreibung und Marktrecherche kam OPTIMAL SYSTEMS auf uns zu - und da passten nicht nur die Chemie, sondern auch die Technik sowie das Verständnis für unsere Idee und deren anschließende Umsetzung perfekt."

Über ITCP

Die International Tax Compliance Platform ist ein Software-Unternehmen, das gemeinsam mit DATEV, SAP und OPTIMAL SYSTEMS eine cloudbasierte Plattform-Lösung für den deutschen Mittelstand entwickelt hat. Mit ihr können international agierende Unternehmen die immer komplexer werdenden Compliance-Regelungen ohne Sprachprobleme und in vereinheitlichter Form erfüllen. Ende kommenden Jahres wird die Lösung in weltweit 55 Ländern verfügbar sein wird.

Vita Willi Plattes

Seit 2002 Asesor Fiscal (Steuerberater) in Spanien. Geschäftsführender Gesellschafter der international tätigen Rechts- und Steuerkanzlei European@ccounting mit über 80 Mitarbeitern, davon 16 Steuerberater und Rechtsanwälte. U.a. werden über drei Milliarden Immobilienvermögen verwaltet. Herausgeber und Autor der Schriftenreihe "mallorca 2030" mit Fachbüchern, Wegweiser und Depeschen, eine Referenz für deutsch-spanische Steuer- und Rechtsthemen. Mit der Steuer- & Rechtsenzyklopädie "Willipedia", hat er ein Nachschlagewerk geschaffen, welches für private oder institutionelle Investoren hilfreich ist. Er ist Autor zahlreicher Schriften zum internationalen Steuerrecht.

Bildmaterial

Das Bildmaterial finden Sie in unserem Medienportal press-n-relations.amid-pr.com unter dem Suchbegriff "ITCP Willi Plattes"). Selbstverständlich schicken wir Ihnen die Datei auch gerne per E-Mail zu.

Weitere Informationen:

OPTIMAL SYSTEMS GmbH

Sven Kaiser, Geschäftsbereichsleiter Marketing & Markenstrategie

Cicerostraße 26, 10709 Berlin

Tel.: +49 30 895708-0

Fax: +49 30 895708-888

Mail: kaiser@optimal-systems.de

Internet: www.optimal-systems.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH

Thomas Seibold

Magirusstr. 33, 89077 Ulm

Tel. +49 (0) 731 96287-19

Fax +49 (0) 731 96287-97

E-Mail: ts@press-n-relations.de

www.press-n-relations.de

Über OPTIMAL SYSTEMS

Die 1991 gegründete OPTIMAL SYSTEMS Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Berlin ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von Enterprise Content Management (ECM)-Software spezialisiert. Kleine, mittlere und große Unternehmen sowie kommunale Körperschaften können damit sämtliche Anforderungen an ein modernes Dokumenten- und Informationsmanagement vollumfänglich erfüllen. Als eigenständige Unternehmensgruppe und Teil des weltweit agierenden Kyocera Konzerns beschäftigt OPTIMAL SYSTEMS aktuell über 500 Mitarbeiter an 16 Standorten. Neben Gesellschaften in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Serbien arbeitet sie weltweit mit über 75 Vertriebs- und Kooperationspartnern zusammen, darunter iTelligence, NetApp, adesso, IBM, Microsoft und SAP.

yuuvis® ermöglicht Kunden neue Wege bei der Erstellung von maßgeschneiderten Anwendungen für Content Management. Dank No Code-/Low Code-Ansatz und Customizing können sie mit yuuvis® RAD ein individuelles ECM-System erstellen, ohne alles von Grund auf neu entwickeln zu müssen - schnell, kostengünstig und angepasst an individuelle Arbeitsabläufe. yuuvis® Momentum ist eine leistungsstarke Content Services-Plattform, die Milliarden von Dokumenten verwalten kann. Dank ihres reinen cloudnativen Ansatzes lässt sie sich vor Ort, in der privaten oder öffentlichen Cloud oder in einem hybriden Szenario betreiben. Und die SaaS-Lösung yuuvis® Impulse bietet Dokumentenmanagement für alle in der Cloud: keine Installation, kein Einführungsprojekt - ideal für Unternehmen, die Wert auf Geschwindigkeit, Einfachheit sowie geringe Implementierungs- und Betriebskosten legen. Mehr Informationen finden Sie unter https://yuuvis.com/de/.

Dies ist eine Presseinformation der OPTIMAL SYSTEMS GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2021 07:13 ET (12:13 GMT)