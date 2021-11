DJ USA und andere Länder zapfen strategische Ölreserven an

Von Timothy Puko und Alex Leary

WASHINGTON (Dow Jones)--Die USA und mehrere andere Länder werden ihre nationalen strategischen Erdölreserven anzapfen. Das sagten hochrangige US-Regierungsbeamte am Dienstag. Damit solle versucht werden, die steigenden Benzinpreise zu senken, die einen großen Beitrag zur Inflation leisteten. Zu den anderen Ländern, die sich an der Freigabe beteiligen, gehörten China, Indien, Japan, Südkorea und Großbritannien.

"Der Präsident ist bereit, bei Bedarf zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen und in Abstimmung mit dem Rest der Welt alle seine Befugnisse zu nutzen, um eine angemessene Versorgung am Ende der Pandemie aufrechtzuerhalten", so das Weiße Haus in einer Erklärung.

November 23, 2021 07:27 ET (12:27 GMT)

