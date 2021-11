DGAP-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Immobilien/Finanzierung

FCR Immobilien AG sichert sich Finanzierungen für nächsten Wachstumsschub - 10 Mio. Euro Schuldscheindarlehen mit Kupon von 3,4 % platziert - Refinanzierung Einkaufszentrum Rastatt - Immobilien über 70 Mio. Euro in der Ankaufspipeline

Pullach im Isartal, 23.11.2021: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat sich Finanzierungen in Hinblick auf den erwarteten nächsten Wachstumsschub gesichert. Der neue Mittelzufluss soll vollumfänglich für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios verwendet werden. So konnte FCR ein Schuldscheindarlehen über 10 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platzieren. Das vollständig platzierte Darlehen hat einen Zinskupon von 3,4 % und eine Laufzeit von 5 Jahren. Bei ihrem Bestandsobjekt Einkaufszentrum Rastatt hat FCR im Rahmen der Refinanzierung den Darlehensbetrag aufvalutiert und zugleich die Zinsen gegenüber der bisherigen Finanzierung gesenkt. Die neuen Konditionen wurden für 5 Jahre fixiert. Die verbesserten Konditionen sind auch Ausdruck der positiven Entwicklung des Einkaufszentrums in den vergangenen Jahren trotz der Corona-Pandemie. So konnte FCR durch ein aktives Asset Management nicht nur zahlreiche Mietverträge verlängern, sondern auch neue Mieter für das Objekt gewinnen, so dass die Vermietungsquote seit 2018 um 5 Prozentpunkte gestiegen ist. Derzeit befindet sich FCR bei mehreren Objekten in der finalen Ankaufsprüfung. Insgesamt beläuft sich die Immobilienpipeline auf über 70 Mio. Euro. Damit steht FCR vor einem Ausbau des Immobilienportfolios auf über 400 Mio. Euro.



Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Das hohe Interesse institutioneller Investoren und die verbesserten Zinskonditionen zeigen, dass sich die FCR in den vergangenen Jahren deutlich positiv weiterentwickelt hat. Wir zählen zu den führenden Investoren im Bereich Einkaufs- und Fachmarktzenten in Deutschland. Durch die Finanzierungen können wir die sich bietenden attraktiven Investmentchancen flexibel nutzen."

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter und Bestandsentwickler. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien, ergänzt um opportunistische Verkäufe von Trading-Objekten. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rd. 100 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete aus dem Bestandsportfolio beläuft sich auf über 23 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

