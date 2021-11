Die Kursverluste von Nel ASA setzen sich auch am Dienstag weiter fort. Seit Wochenbeginn ist der Titel um rund 10 Prozent gefallen und unterschreitet heute eine wichtige Marke. Hier muss wieder mehr kommen! Der Abwärtstrend der Nel ASA-Aktie (WKN: A0B733 ISIN: NO0010081235 Ticker-Symbol: D7G) hält in der neuen Woche weiter an. Obwohl der Kurs gestern oberhalb des Schlusskurses vom Freitag in den Handel starten und auf 19,440 Norwegische Kronen (NOK) ...

