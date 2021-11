Berlin (ots) -"Showtime, Herr Kessler": Michael Kessler geht in die zweite Runde seiner eigenen Samstagabend-Show - am Freitagabend, 26. November 2021, um 20.15 Uhr im rbb Fernsehen.Der Entertainer macht Berlin zu seiner Showbühne. 90 Minuten lang ist er im Smoking und mit Mikro unterwegs und trifft seine Gäste in Mitte, Friedrichshain oder Spandau. Michael Kessler stemmt die Show als Produzent, Regisseur, Aufnahmeleiter und Showmaster. Er lässt mit Bürger Lars Dietrich die Showlegende "Am laufendem Band" wieder aufleben, spielt mit Carmen Nebel "Wer stiehlt mir die Show", duelliert sich mit Berliner Cowboys und schmettert zusammen mit Barbara Schöneberger "Don't go breaking my heart". Spritzige Unterhaltung, ernsthafte Gespräche, Stars, Stars, Stars und ein gutaussehender Moderator in Höchstform.Eine weitere neue Folge zeigt das rbb Fernsehen am 1. Januar 2022: "Showtime, Herr Kessler - Die Neujahrs-Show".Pressekontakt:rbb Presse und InformationPresseanfragen:Elisabeth Schwiontekrbb-presseteam@rbb-online.dePublikumsanfragen:service-redaktion@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 21 71Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5080675