FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Aareal Bank auf "Hold" mit einem Kursziel von 28,30 Euro belassen. Der Angebotspreis der Übernahmeinteressenten Advent und Centerbridge von 29 Euro je Aktie sei nach den Kommentaren im Zuge der Drittquartalszahlen eine kleine Überraschung, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die geforderte Annahmeschwelle von 70 Prozent sei aber höher als von ihm mit 50 Prozent erwartet. Der Experte sieht durchaus die Chance, dass es nochmals zu einer zweiten Offerte kommen könnte./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005408116

AAREAL BANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de