Die derzeit grassierende vierte Corona-Welle lässt die Anleger am Dienstag bei Impfstoff-Aktien zugreifen. Bereits am Freitag hatten BioNTech und Moderna kräftig von den Booster-Impfungen profitiert - und auch die SDAX-Aktien von Dermapharm stellen sich gegen den schwachen Markt.Mittlerweile werden die Drittimpfungen sowohl in Europa als auch in den USA für die breite Bevölkerung ab 18 Jahren empfohlen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...