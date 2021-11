Modesto, Kalifornien (ots) -Seit wir angefangen haben, von zu Hause aus zu arbeiten, suchen wir vor allem nach schnellen und einfachen Lösungen und achten dabei nicht so sehr auf eine gesunde Ernährung. Deshalb überrascht es wenig, dass der Trend zum Snacken zwischendurch stark zugenommen hat. Und obwohl viele wieder ins Büro zurückkehren, dürfte der Snacking-Trend anhalten. Denn die Deutschen naschen einfach gerne: Im Jahr 2021 wird ein*e Deutsche*r das ganze Jahr über rund 6,6 kg geknabbert haben! Bereits 2020 erklärte das Zukunftsinstitut in seinem Food Report, dass Snacks die Mahlzeiten der Zukunft sind. Snacks sind toll für eine kleine Stärkung zwischendurch. Aber es ist wichtig, die richtigen auszuwählen, um auf unseren Körper zu achten. Eine Handvoll Mandeln (30 g) als täglicher Snack, zum Beispiel, ist eine leckere und gute Wahl, um Sie zwischen den Mahlzeiten in Schwung zu halten. Gleichzeitig liefern Mandeln eine Reihe von Nährstoffen, die viele Aspekte unserer Gesundheit unterstützen. Hier kommen fünf Gründe, warum sie genau deshalb der ideale Snack-Begleiter sind:1. Für den kleinen Energieschub zwischendurchTägliche Herausforderungen mit einer gesunden Ernährung zu meistern ist anspruchsvoller denn je. Aber wir glauben, dass Sie mit einer cleveren Snackauswahl ganz einfach das bekommen, was Sie brauchen und verdienen - Energie für den Tag. Wenn Sie eine Portion Mandeln essen (ca. 23 Mandeln), erhalten Sie einen pflanzlichen, leckeren Snack, der Sie nicht beschwert. Das pflanzliche Protein und die gesunden Fette in Mandeln helfen, zwischen Mahlzeiten und Meetings durchzuhalten.2. Für die tägliche Dosis wertvoller NährstoffeUnabhängig von Ihrer Ernährung - ob vegetarisch bis flexitarisch oder glutenfrei - nährstoffreiche Mandeln passen perfekt. Sie liefern pflanzliches Eiweiß sowie gesunde, ungesättigte Fette und wichtige Ballaststoffe. Mandeln sind von Natur aus eine gute Magnesiumquelle, was zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung beiträgt. Auch das in Mandeln enthaltene Folat, Niacin, Riboflavin und Eisen können hier helfen. Und wussten Sie, dass Sie mit einer Handvoll Mandeln 60 % Ihrer empfohlenen Tagesmenge des antioxidativen Vitamin E erhalten? Dies kann Ihnen helfen, die Zellen vor oxidativem Stress wie Umweltverschmutzung, UV-Strahlen und anderen Umweltfaktoren zu schützen.3. Zur Unterstützung Ihres ImmunsystemsFür viele war die Pandemie ein Weckruf, wie wichtig ein starkes Immunsystem ist. Gerade in den kommenden kälteren Monaten möchten wir nicht in die Situation kommen, wegen Erkältungssymptomen nervös zu werden. Deshalb ist es ein kluger Schachzug, Snacks zu essen, die Nährstoffe enthalten, die unser Immunsystem unterstützen. Denn die Einhaltung gesunder Ernährungsgewohnheiten hilft dem Körper, robust zu bleiben, und eine ausgewogene Ernährung unterstützt die Immunfunktion. Mandeln enthalten eine beeindruckende Vielfalt an Nährstoffen, die für eine gesunde Ernährung wichtig sind, z.B. sind sie reich an den Mineralien Kupfer und Zink und sind eine Quelle für Folat und Eisen, die alle eine Rolle für die normale Funktion des Immunsystems spielen.4. Um auf Ihr Herz zu achtenAll you need is love - und Mandeln. Wenn Sie ein gesundheitsbewusstes Leben führen und Ihre Herzgesundheit durch Ernährung unterstützen möchten, sind Mandeln der perfekte Snack. Seit Jahrzehnten untersuchen Forscher, wie der Verzehr von Mandeln die Herzgesundheit fördert, von ihrer Rolle bei der Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels (ein Schlüsselfaktor für ein gesundes Herz) bis hin zu vielen anderen Aspekten. Eine Studie hat beispielsweise gezeigt, dass der Verzehr von Mandeln zu einer signifikanten Senkung des Gesamtcholesterins, des "schlechten" LDL-Cholesterins und der Triglyceride führt, während er keinen signifikanten Einfluss auf den "guten" HDL-Cholesterinspiegel hat. [1] Wir empfehlen daher: Essen Sie Mandeln und machen Sie Ihr Herz glücklich!5. Damit Sie von innen nach außen strahlenAbgesehen davon, dass Mandeln all diese "inneren Werte" stärken, können die darin enthaltenen Nährstoffe auch Ihr äußeres Erscheinungsbild unterstützen. Mandeln begegnen Ihnen oft als Zutat in Hautpflegeprodukten, aber wussten Sie, dass der Verzehr von Mandeln auch Teil Ihrer Schönheitsroutine sein kann? Sie enthalten zwei B-Vitamine, Niacin und Riboflavin, die eine wichtige Rolle bei der Erhaltung normaler Haut spielen, ebenso wie Zink, das zur Erhaltung der Nägel beiträgt, während Kupfer bei der Pigmentierung von Haaren und Haut eine Rolle spielt.Schnappen Sie sich also jeden Tag eine Handvoll Mandeln, um Ihre Gesundheit und Schönheit von innen heraus zu unterstützen![1] Musa Veloso K, Paulionis L, Poon T, Lee HL. The effects of almond consumption on fasting blood lipid levels: a systematic review and meta analysis of randomised controlled trials. Journal of Nutritional Science 2016; 5(e34):1 15.