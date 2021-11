Plant Veda spricht mit Vertrieb über Sungiven Foods asiatische Konsumenten an

Vancouver, BC - 23. November 2021 - Plant Veda Foods Ltd. ("Plant Veda" oder das "Unternehmen") (WKN: A3CS6B +++ CSE: MILK), ein preisgekröntes Unternehmen für Alternativprodukte im Milchbereich, freut sich bekannt zu geben, dass die Lassi (Joghurt) und Sahneprodukte des Unternehmens ab nächster Woche in den Supermärkten von Sungiven Foods im Großraum Vancouver erhältlich sein werden.

Die Produkte von Plant Veda werden in sechs der Sungiven-Filialen im Großraum Vancouver erhältlich sein, wo die asiatische Gemeinschaft 42 % der Gesamtbevölkerung ausmacht (1). Laut einer von einer führenden PR-Agentur für Lebensmittel und Getränke durchgeführten Umfrage gaben sieben von zehn asiatischen Verbrauchern (68 %) an, dass sie an Nahrungsmitteln und gesunder Ernährung "sehr interessiert" sind, verglichen mit 38 % der westlichen Verbraucher (2). Es wird erwartet, dass die Produkte von Plant Veda in den Sungiven-Verkaufsstellen einen großen Bekanntheitsgrad in der asiatischen Gemeinschaft erreichen werden, was den Weg für eine zukünftige internationale Expansion ebnen könnte.

"Ich freue mich sehr, dass unsere Produkte bei Sungiven Foods erhältlich sind, wo asiatische Kanadier gesunde, natürliche und wenig verarbeitete Lebensmittel kaufen - die gleichen Qualitäten, für die die Produkte von Plant Veda bekannt sind", sagt Mayur Sajnani, Chief Revenue Officer von Plant Veda. "Wir hoffen, dass wir unseren Erfolg in Kanada mit Sungiven nutzen können, um an weiteren Standorten weltweit unsere Produkte einzuführen."

Über Sungiven Foods

Sungiven Foods Canada Inc. ist eine Tochtergesellschaft der chinesischen Xiamen Sungiven Foods Holding Ltd. und hat ihren Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Sungiven Foods positioniert sich als "Healthy Daily Meals Provider" und ist eine Lebensmittelkette mit Eigenmarkenprodukten. Sungiven Foods verfügt über eigene Vertriebskanäle wie Einzelhandelsgeschäfte und maßgeschneiderte Lieferketten und konzentriert sich hauptsächlich auf den Einzelhandel, den Großhandel, den Import, den Export und den elektronischen Handel, insbesondere mit einer eigenen Kette von Einzelhandelsgeschäften.

Sungiven Foods widmet sich der Bereitstellung gesunder täglicher Mahlzeiten, die natürlich, weniger verarbeitet und mit weniger Zusatzstoffen für Familien sind, die gerne kochen und sich auf sichere Lebensmittel und Gesundheit konzentrieren. Sungiven Foods arbeitet nach internationalen Standards und betreibt globales Marketing.

Über Plant Veda (WKN: A3CS6B) (CSE: MILK) (OTC: PLVFF)

Plant Veda Foods Ltd. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Essgewohnheiten der Menschen hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung zu beschleunigen. Das Unternehmen verfolgt mit der Verbesserung des Umweltschutzes und der allgemeinen Gesundheit der Menschheit durch eine pflanzenbasierte Lebensweise ein klares Ziel. Plant Veda ist es gelungen, preisgekrönte Molkereialternativen auf Pflanzenbasis zu entwickeln, die in Bezug auf Gesundheit und Geschmack besser sind als das Original. Plant Veda mischt den Markt für milchfreie Produkte weiter auf, indem das Unternehmen einzigartige Produkte kreiert, dank derer die Konsumenten die ursprünglichen Milchprodukte nicht weiter vermissen.

Mehr zum Thema erfahren Sie unter www.PlantVeda.com.

Besuchen Sie auch www.PlantVeda.com/pages/investors.

Um Plant Veda-Produkte in einer Filiale in Ihrer Nähe in Kanada zu finden, besuchen Sie www.PlantVeda.com/pages/store-locations.

Fussnoten:

(1) https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=CMACA&Code1=933&Geo2=PR&Code2=59&Data=Count&SearchText=vancouver&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1

(2) https://www.elevatelimited.com/insights/newsletters/asian-consumers-and-healthy-eating/

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze.

Da jeder Mensch verschieden ist, ist der Nutzen der Produkte des Unternehmens, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich. Es können keine Ansprüche oder Garantien in Bezug auf die Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person gegeben werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder deren jeweilige Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, typischerweise in Bezug auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, und/oder (ii) Kunden/Lieferanten/Dienstleister, auf deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Alle Rechte an diesen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten oder eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

