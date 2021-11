Beim Laborspezialisten Synlab rutschten die Aktien sogar um 11,4 Prozent ab nachdem sie zuletzt von Rekord zu Rekord geeilt waren. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg wurden hier zehn Millionen Anteile von mehreren Großaktionären zu einem Kurs von 22,15 Euro veräußert. Das ist ein Abschlag von etwa zehn Prozent auf den Vortagesschlusskurs von 24,60 Euro. Einige Aktien die zuletzt wegen der Lockdown-Angst von ihrem Status als möglicher Gewinner der erneuten Infektionswelle profitiert hatten litten wie schon am Vortag unter Gewinnmitnahmen. Im Dax betraf dies die Anteile von Zalando mit einem Abschlag von 3,6 Prozent ergänzt durch Delivery Hero mit minus 3,4 Prozent. Der Essenslieferdienst gab außerdem rund neue Aktien für ein Belegschaftsaktienprogramm aus. Ein besonders großer Dax-Verlierer waren noch die Eon -Aktien die im Zuge eines Kapitalmarkttags um fast vier Prozent absackten. Der Energiekonzern vermochte mit Mittelfristzielen aber geplanten Milliardeninvestitionen nicht zu begeistern. Der UBS-Experte Sam Arie monierte dass der Konzern mehr investieren müsse um ein Ergebnisniveau auf Höhe der Markterwartungen zu erreichen. Ganz anders war das Bild bei der Aareal Bank Mit einem Kurssprung um 3,8 Prozent waren sie Klassenbester im SDax Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge machen nach den Sondierungsgesprächen ernst mit einem Übernahmeangebot. Sie wollen für den Immobilienfinanzierer Euro je Aktie in bar zahlen. Diesen Preis übertrumpfte der Kurs sogar leicht. Im MDax waren die Papiere von Aroundtown eine positive Ausnahme. Nach einer Kaufempfehlung durch die Societe Generale zogen sie an um 2,2 Prozent an. Analyst Ben Richford blickt in der Studie optimistischer auf die Aktivitäten im Bereich Büroimmobilien. Für Grand City Properties gab er derweil seine Kaufempfehlung auf hier verloren die Papiere 1,9 Prozent an Wert. Der Euro stabilisierte sich nach seinem tiefsten Stand seit Mitte 2020, den die Gemeinschaftswährung in der Nacht mit 1,1226 Dollar erreicht hatte. Im Nachmittagshandel wurden zuletzt 1,1253 US-Dollar gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1278 Dollar festgesetzt. Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gefallen. Der Rentenindex Rex verlor 0,35 Prozent auf 145,02 Punkte. Die Umlaufrendite stieg von minus 0,44 Prozent am Vortag auf minus 0,38 Prozent. Der Bund-Future gab um 0,45 Prozent auf 170,88 Zähler nach./tih/mis --- Von Timo Hausdorf dpa-AFX ---DaxMDaxDollar



