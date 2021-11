Erfurt (ots) -Im zweiten Jahr zeichnet KiKA mit dem "KiKA Award" gemeinsam mit ARD und ZDF außergewöhnliche Projekte von Kindern und Jugendlichen in einer großen Liveshow aus - moderiert von Jess Schöne und Tommy Scheel. Zu sehen ist die Award-Show am Freitag, dem 26. November um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player.Für insgesamt vier Projekt-Kategorien konnten sich engagierte Kids aller Altersklassen im Vorfeld bewerben. Eine Kinderjury nominierte aus den zahlreichen Bewerbungen jeweils die drei besten Ideen pro Kategorie für die Final-Show, die alle auf kika-award.de (https://www.kika.de/kika-award/index.html) vorgestellt werden. Auch in diesem Jahr stehen für jede Award-Kategorie bekannte Prominente als Projektpat*innen bereit, um die Kinder und Jugendlichen auf der Showbühne auszuzeichnen.So wird Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel den "KiKA Make a Change Award" für sozialpolitisches Engagement verleihen. YouTube-Star Sally Özcan hält die Laudatio für die Kategorie "KiKA Clever Online Award" und vergibt den Preis für verantwortungsvolle Mediennutzung. Nachhaltiges Engagement steht ganz im Zeichen des "KiKA for Our Planet Award", für den Schauspieler Lucas Reiber die Trophäe überreichen wird. Besondere Spannung kommt in der Kategorie "Kinder für Kinder Award" auf: Hier darf das Publikum live während der Show und alle, die die sie am Bildschirm verfolgen möchten, können jetzt schon auf kika-award.de (https://www.kika.de/kika-award/index.html) über ihr Lieblings-Projekt abstimmen. Nach Verkündung des Voting-Ergebnisses freut sich "Revolverheld"-Sänger Johannes Strate, den Award für das beste Engagement von Kindern für Kinder vergeben zu dürfen.Neben den vier Kategorien lobt die KiKA-Redaktion zusammen mit ARD und ZDF in diesem Jahr einen "KiKA Award Spezial" aus: Mit diesem Sonderpreis wird eine Jugendgruppe prämiert, die sich in herausragender Weise während der deutschen Flutkatastrophe engagiert hat. Damit wird die aktive Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen ausgezeichnet - stellvertretend für alle, die freiwillig in den Krisengebieten geholfen haben.Für die musikalische Untermalung des Abends sorgen neben Award-Pate Johannes Strate und seiner Band "Revolverheld" und dem Song "Neu erzählen" auch die zwölfjährige Sängerin Pauline mit ihrem Song "Imagine us", den diesjährigen deutschen Beitrag für den "Junior Eurovision Contest", den KiKA am 19. Dezember live aus Paris überträgt.Der "KiKA Award" ist eine Produktion von Bavaria Entertainment im Auftrag von KiKA, ZDF und ARD/rbb und findet unter Einhaltung der gültigen Regeln des Pandemieschutzes statt.Verantwortlicher Redakteur bei KiKA sind Ricarda Kudernatsch und Dr. Matthias Huff. Für das ZDF zeichnen Dorothee Herrmann und für die ARD Anja Hagemeier (rbb) verantwortlich.Weitere Informationen zum "KiKA Award" stehen auf kika-award.de (https://www.kika.de/kika-award/index.html) und im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de bereit.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHPublic Relations - Social Media - ManagementEifelstraße 2450677 KölnTel: +49 221 933 3080Ansprechpartner: Markus Hermjohannes,hermjohannes@foolproofed.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDF, Unternehmenskommunikation, Gothaer Straße 36, 99094 ErfurtTel. 0361/218-1827, www.kika-presse.dePressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5080791