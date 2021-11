In den letzten Wochen und Monaten haben die Analysten in schöner Regelmäßigkeit ihre Kursziele für die Daimler-Aktie nach oben revidiert. Vor wenigen Tagen knackte das Papier die 90-Euro-Marke. Wie lange wird die Party noch dauern?Die Daimler-Aktie bahnt sich weiter ihren Weg nach oben. Geht es nach Berenberg-Analyst Arndt Ellinghorst, so ist das Potenzial für die Aktie noch immer nicht ausgeschöpft. Sein Kursziel lautet 116 Euro. Aus charttechnischer Sicht hat sich die kurzfristige Konsolidierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...