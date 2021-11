In Kuppenheim in Baden-Württemberg will der Autohersteller die Recyclingmöglichkeiten von Lithium-Ionen-Batterien verbessern, um möglichst viele Rohstoffe zu extrahieren. Ob bei der Entwicklung von Wasserstoff-Lkw oder mit der Selbstverpflichtung, ab 2025 alle neuen Fahrzeugarchitekturen elektrisch zu konzipieren: Der Autobauer Daimler beschäftigt sich, wie viele andere Wettbewerber auch, zunehmend mit der Abkehr von reinen Verbrennertechnologien. Dazu gehört neben den Produktionsaspekten auch die Frage, was mit Antriebsbatterien passiert, die ausgedient haben. ...

