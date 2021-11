Im Rahmen eines Pilotprojekts testet DHL den Einsatz von wasserstoffgetriebenen Lkw. Als ersten Kunden konnte der Transportdienstleister den Computerkonzern Apple gewinnen. Zukünftig will die Deutsche-Post-Tochter DHL Express zwischen Breda in den Niederlanden und der belgischen Hauptstadt Brüssel einen wasserstoffgetriebenen Lkw einsetzen. Das Pilotprojekt findet im Rahmen eines in Teilen von der Europäischen Union finanzierten Förderprojekts namens H2-Share statt. Mehr zum Thema Studie sieht Grenzen für Einsatz von Wasserstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...