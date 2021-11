HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Aareal Bank anlässlich der Neuausrichtung des Geschäftsmodells von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 27 auf 29 Euro angehoben. Die Wachstumsinitiativen des Immobilienfinanzierers kosteten auf kurze Sicht erst einmal zusätzliches Geld, während der Erfolg der Maßnahmen nicht garantiert sei, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In einer Chancen/Risiken-Abwägung erscheint ihm das avisierte Geschäftsmodell nicht attraktiv./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / 15:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2021 / 15:53 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005408116

