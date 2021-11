Neuigkeiten von den Ölmärkten

Werbung



Die US-Regierung kündigte an, aufgrund der steigenden Öl- und Energiepreise das Angebot für Erdöl zu erhöhen.



Am Donnerstag entschloss sich die US-Regierung dazu, das Marktangebot für Erdöl mithilfe staatlicher Ölreserven um 50 Millionen Barrel zu erhöhen. Laut dem Weißen Haus soll diese Maßnahme die Preise für Amerikaner senken und das Ungleichgewicht in der Ölnachfrage- und Ölangebotssituation ausgleichen. Die Erhöhung des Ölangebots erfolgt in Absprache mit den Ländern Südkorea, Japan, China, Indien und Großbritannien. Laut US-Regierung fördere die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC+) nicht genügend Erdöl.



Bereits im Oktober kündigte die OPEC+ Staaten an, das Fördervolumen lediglich um 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen. Dies ist bei weitem nicht genug um die von der Corona-Erholung ausgelöste Ölnachfrage zu decken. Da die OPEC+ Staaten nicht bereit sind ihre Fördermengen zu erhöhen wird ein möglicher wirtschaftlicher Konflikt zwischen den USA und den OPEC+ Ländern befürchtet. Wie die OPEC+ auf die Maßnahme der Ölmengenerhöhung seitens der US-Regierung reagieren wird, ist allerdings noch unklar.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?