Silber war schon bei fast 25 US-Dollar je Unze, bevor es am Dienstag noch einmal abtauchte. Das könnte aber nicht nur charttechnisch das letzte Tief vor dem Ausbruch sein. Davon sollten auch die Silberaktien maßgeblich profitieren.

Dollar bärenstark, aber die Edelmetalle wehren sich!

Der US-Dollar präsentiert sich so stark wie lange nicht mehr. Jenseits des Atlantiks gehen immer mehr Notenbanker davon aus, dass der Inflationsdruck weiter anhält. Von einer vorübergehenden Erscheinung spricht kaum noch jemand. Das könnte dazu führen, dass die Federal Reserve nach dem Beginn des Tapering schon im kommenden Sommer einen Zinsschritt nach oben wagt. Das wird jedenfalls am Markt geglaubt. Doch bisher fiel den Fed-Männern- und Frauen noch immer ein Grund ein, warum höhere Zinsen zu vermeiden seien. Fakt ist aber, dass der starke Dollar den Edelmetallen nicht so stark geschadet hat, wie es normalerweise der Fall wäre. Denn der Greenback hat in den vergangenen Woche rund 5 Cent allein gegenüber dem Euro gutgemacht. Das wäre eigentlich ein deftiges Minus bei Gold und Silber wert.

Silberaktien ...

