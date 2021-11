Treffen des Rats des Europäischen Wirtschaftsraums 16:30 DEU: Online-Konferenz AOK-Bundesverband zu Ansätzen für eine strukturelle Erneuerung der Gesundheitsversorgung Berlin 19:30 DEU: Ringen um CDU-Vorsitz Norbert Röttgen präsentiert sich in einem "CDU Live"-Format als Kandidat DONNERSTAG DEN NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 FRA: Remy Cointreau Halbjahreszahlen 10:00 DEU: NordLB 9Monatszahlen 13:00 CHE: Swiss Life Investor Day 14:00 CHE: Calida Capital Markets Day DEU: Siemens Healthineers Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: Frühindikatoren 09/21 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/21 (endgültig) 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/21 08:00 DEU: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten vorläufige Ergebnisse) 10/21 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 09/21 09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/21 09:30 SWE: Zentralbank Zinsentscheid 10:00 POL: Arbeitslosenquote 10/21 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 28.10.21 15:00 BEL: Geschäftsklima 11/21 SONSTIGE TERMINE DEU: Pk Deutsche Bundesbank: Finanzstabilitätsbericht 09:00 DEU: BGH verhandelt im Dieselskandal zu möglichen Schadenersatzansprüchen gegen die VW-Tochter Audi 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu sogenannter Inbox-Werbung 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank 10:00 DEU: Jahrestagung Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen Darmstadt BEL: Treffen der EU-Minister zuständig für Binnenmarkt und Industrie Schwerpunkt Wettbewerbsfähigkeit Brüssel USA: Feiertag Börse geschlossen FREITAG DEN NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN CHE: Roche ao Hauptversammlung zu Aktiendeal mit Novartis TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 11/21 08:00 DEU: Außenhandelspreise 10/21 08:00 DEU: Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft (experimenteller Frühindikator) Oktober 08:30 CHE: BFS Beschäftigungsbarometer Q3/21 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/21 09:00 CHE: BIP Q3/21 10:00 EUR: Geldmenge M3 10/21 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/21 EUR: Moody's Ratingergebnis Belgien Schweiz EUR: S&P Ratingergebnis Irland SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pk Commerzbank: Konjunktur- und Marktausblick mit Chefvolkswirt Jörg Krämer HINWEIS USA: Verkürzter Handel Nyse und Nasdaq bis 19.,00 US-Anleihenmarkt bis MONTAG DEN NOVEMBER TERINE UNTERNEHMEN 14:00 DEU: Knorr-Bremse Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/21 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 11/21 09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg Hessen Bayern 11/21 10:00 ITA: Erzeugerpreise 10/21 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 11/21 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/21 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 11/21 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 10/21 14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/21 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/21 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank NLD: Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen die Weiterverbreitung von chemischen Waffen (OPCW) BEL: Tagung der EU-Außenminister DIENSTAG DEN NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Adler Group Q3-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet Jahreszahlen 14:00 FRA: Schneider Electric 22:05 USA: Salesforce Q3-Zahlen 22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise Q4-Zahlen SWE: Volvo Cars Q3-Zahlen USA: Microsoft Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/21 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/21 00:50 JPN: Industrieproduktion 10/21 (vorab) 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 10/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 10/21 07:00 FIN: BIP Q3/21 08:00 DNK: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/21 08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/21 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 11/21 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/21 10:00 POL: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig) 10:00 POL: BIP Q3/21 (endgültig) 10:00 ITA: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q3/21 (endgültig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q3/21 (endgültig) 15:00 USA: FHFA-Index 09/21 15:45 USA: MNI Chicago PMI 11/21 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/21 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Wegen "Cum-Ex": Kläger wollen Geld von WestLB-Nachfolgerin Portigon Düsseldorf 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure DEU: Dekabank: Konjunktur- und Kapitalmarktausblick mit Chefvolkswirt Kater 10:00 DEU: Mündliche Verhandlung am OVG Münster zur bundesweiten Lkw-Maut 11:00 DEU: Pk der Spielwarenbranche Nürnberg CHE: Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) Genf 17:00 LUX: Jahresbericht des Europäischen Rechnungshofs zum einheitlichen Abwicklungsmechanismus insolvenzgefährdeter Finanzinstitute LuNasdaqg MITTWOCH DEN DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Dr. Hönle Jahreszahlen FRA: Sanofi Virtual Vaccines Day USA: Kfz-Absatz 11/21 TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 00:50 JPN: Investitionen Q3/21 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: Verbraucherpreise 11/21 09:00 HUN: BIP Q3/21 (endgültig) 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (2. Veröffentlichung) 10:30 PMI Verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)) 11:00 EUR: OECD Economic Outlook 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 11/21 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/21 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/21 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/21 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FED Beige Book SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 09:30 DEU: Energieforschungsgipfel "Future Energies Science Match 2021" von Tagesspiegel und Land Schleswig-Holstein Kiel 10:00 CHE: Julius Bär Ausblick auf die Finanzmärkte 10:00 DEU: Ostdeutscher Unternehmertag mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) Potsdam DONNERSTAG DEN DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Deutsche Beteiligung Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 10/21 11:00 DEU: Borussia Dortmund Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: KWS Saat Hauptversammlung(online) 11:00 DEU: Ikea Deutschland Jahres-Pk (online) 11:00 DEU: Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller e.V. (VDIK) Jahres-Pk (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Thyssenkrupp Capital Markets Day DEU: Scout24 Capital Markets Day CHE: Glencore Investorentag CHE: Novartis Capital Markets Day FRA: Safran Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 10/21 09:00 AUT: BIP Q3/21 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 11/21 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 10/21 11:00 EUR: Erzeugerpreise 10/21 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 10/21 11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 10/21 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Digitalkonferenz "Techtide 09:00 DEU: Technologie-Konferenz "Blockchance Europe 2021" Hamburg 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur Rechtmäßigkeit des EU-Rechtsstaatsmechanismus Luxemburg AUT: Ölförderallianz Opec+ berät über Marktlage und Produktionspolitik Wien BEL: Tagung der EU-Minister zuständig für Verkehr Telekommunikation und Energie Brüssel FREITAG DEN DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aurubis Jahreszahlen (detailliert) 11:00 DEU: Allianz Capital Markets Day mit Update Strategie 22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft Zusammensetzung der Börsen-Indizes Dax MDax und SDax DEU: KBA VDA VdIK Pkw-Neuzulassungen 11/21 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 11/21 08:45 FRA: Industrieproduktion 10/21 09:15 ESP: PMI Dienste 11/21 09:45 ITA: PMI Dienste 11/21 09:50 FRA: PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 10/21 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/21 15:45 USA: Markit PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 11/21 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/21 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/21 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Iralien Schweden Russland Slowenien EUR: Moody's Ratingergebnis Türkei Russland SONSTIGE TERMINE DEU: Aufsichtsratssitzung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH u.a. zu jüngsten Problemen bei der Passagierabfertigung und zur langfristigen Finanzplanung EUR: Fortsetzung der Tagung der EU-Minister zuständig für Verkehr Telekommunikation und Energie MONTAG DEN DEZEMBER TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/21 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/21 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 12/21 11:00 GRC: BIP Q3/21 SONSTIGE TERMINE EUR: Treffen der Eurogruppe CHE: NOAH Conference DIENSTAG DEN DEZEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Schaffner Jahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco Q4-Umsatz 12:00 CHE: ABB Capital Markets Day 16:00 NLD: Stellantis Software Day (online) TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 11/21 06:00 JPN: Frühindikatoren 10/21 (vorab) 06:30 NLD: Verbraucherpreie 11/21 07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 11/21 08:00 DEU: Industrieproduktion 10/21 08:45 FRA: Handelsbilanz 10/21 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/21 11:00 EUR: BIPO Q3/21 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Handelsbilanz 10/21 21:00 USA: Konsumentenkredite 10/21 SONSTIGE TERMINE 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 09:30 DEU: Pressegespräch Societe Generale: Kapitalmarktausblick BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister Brüssel BEL: Treffen der EU-Gesundheitsminister Brüssel Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwiThyssenkruppMDax

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de