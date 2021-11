Mainz (ots) -Fünftes WM-Qualifikationsspiel für die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft mit Blick auf die Endrunde 2023: Am Freitag, 26. November 2021, 16.00 Uhr, spielt das DFB-Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg in Braunschweig gegen die Türkei. Das ZDF überträgt live. Ab 15.45 Uhr begrüßt Moderatorin Katja Streso die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Fußball-Nachmittag im Zweiten. Live-Reporterin der Partie ist Claudia Neumann.Mit vier Siegen aus vier Spielen führt die DFB-Elf die Qualifikationsgruppe H bisher souverän an. Die Türkei hat erst drei Qualifikationsspiele absolviert und steht nach einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage auf Gruppenplatz 3. Nur die Gruppensiegerin qualifiziert sich direkt für die Fußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland. Der letzte Spieltag in dieser WM-Qualifikation ist am 6. September 2022.Das Spiel in der Qualifikation zur Frauenfußball-WM zwischen den DFB-Frauen und der Türkei ist auch im Livestream auf sportstudio.de zu sehen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportSendungsseite: https://zdf.de/sport/zdf-sportextra/fussball-wm-qualifikation-der-frauen---deutschland--tuerkei-100.html"sportstudio" in der ZDFmediathek: https://sportstudio.dePressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5081004