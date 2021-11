Norilsk Nickel, der weltweit größte Produzent von Palladium und raffiniertem Nickel, will seine Aktionäre mit einer Verdopplung der Dividende an den gestiegenen Rohstoffpreisen und Gewinnen teilhaben lassen und hat eine Verdopplung der Dividende vorgeschlagen. Auch wenn die Edelmetalle derzeit noch im Konsolidierungs-Modus stecken, so bleiben die mittel- und langfristigen Perspektiven aussichtsreich.Der russische Konzern Norilsk Nickel (US55315J1025) ist vor allem eines - strategisch wichtig. Denn Nornickel ist der weltgrößte Produzent von Palladium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...