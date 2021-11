DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Berlin bringt Bundesratsinitiative zu Vorkaufsrechten auf den Weg

Das Land Berlin bringt eine Bundesratsinitiative zur Ausübung von kommunalen Vorkaufsrechten in sogenannten sozialen Erhaltungsgebieten auf den Weg. Ein entsprechender Gesetzesentwurf zur Änderung des Baugesetzbuchs soll in die Länderkammer eingebracht werden, wie der Berliner Senat am Dienstag nach einer Sitzung mitteilte.

Europäisches Parlament stimmt für Reform der gemeinsamen EU-Agrarpolitik

Das Europäische Parlament hat für die Reform der gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) gestimmt. Eine Mehrheit der Abgeordneten votierte am Dienstag in Straßburg für die Änderungen, mit denen die Landwirtschaft in Europa umweltverträglicher und gerechter werden soll. Dafür ist künftig eine stärkere Verknüpfung von Fördermitteln an die Erfüllung von Umweltauflagen vorgesehen.

Markit: US-Wirtschaft wächst im November etwas langsamer

Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im November von einem sehr hohen Niveau aus etwas verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 56,5 von 57,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

+++ Konjunkturdaten +++

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Nov +15,3% gg Vorjahr

