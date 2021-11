The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.11.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.11.2021



ISIN Name

BMG527641002 KINGKEY INTELL.CUL.HD-,20

CA01559R1038 ALGERNON PHARMACEUT. A

US12477X1063 CAI INTL INC. DL -,0001

US27875T1016 ECHO GLOBAL LOG. DL-,0001

