Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -SiYi Intelligence, ein Unternehmen, das Neurorehabilitationsroboter entwickelt und herstellt, war von 15. bis 18. November 2021 auf der MEDICA, der weltweit größten Fachmesse für Medizin in Düsseldorf, vertreten.Das SYREBOTM-Handrehabilitationssystem, kombiniert mit flexibler Robotertechnologie und neurowissenschaftlichen Grundlagen, bietet den Patienten mehrere Trainingsmodi, hilft und fördert die Wiederherstellung von zentralen Nervenschäden und beschleunigt den Genesungsprozess der Hände, von der Phase der schlaffen Lähmung bis zur Erholungsphase.Das neueste Modell SY-HR08E unterstützt auch Verwaltung durch mehrere Benutzer, Trainingsdaten, Skalen und Koordinationsauswertung, Berichterstellung und Druck, was nicht nur die Anforderungen des Krankenhausmanagements mit mehreren Benutzern erfüllt, sondern den Therapeuten auch eine genauere und wissenschaftlichere Grundlage für die Behandlung ihrer Patienten bietet.Auch das Soft-Handrehabilitationssystem SYREBOTM (für den Heimgebrauch) war bei den Besuchern gefragt, die es testen wollten. Seine geringe Größe und die einfache, drahtlose und bequeme Bedienung wurden vielfach gelobt.Untersuchungen zufolge wird der Markt für Rehabilitationsroboter auf dem europäischen und amerikanischen Markt von traditionellen unbeweglichen medizinischen Großgeräten dominiert. Als weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das Soft-Robotics-Technologie für Rehabilitationsgeräte einsetzt, hat SiYi Intelligence eine Produktmatrix für klinische und Haushaltsprodukte entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Aufgrund der Pandemie ist die Rehabilitation der Patienten im Krankenhaus stark beeinträchtigt. Die Verfügbarkeit von SYREBOTM ermöglicht den Patienten nun die Rehabilitation im eigenen Zuhause.Informationen zu SiYi IntelligenceSiYi Intelligence wurde 2017 gegründet und ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Rehabilitationsrobotern beschäftigt und sich auf die Bereitstellung intelligenter Rehabilitationsgeräte und -dienste für Krankenhäuser, Gemeinden und Familien spezialisiert hat. Die wichtigsten Produkte des Unternehmens sind derzeit unter anderem EasyWalk® und der SYREBOTM-Handrehabilitationsroboter. SiYi Intelligence hat mehr als 40 Patente angemeldet und ist an einer Reihe wichtiger nationaler Forschungs- und Entwicklungsprojekte beteiligt.Bisher hat das Unternehmen die chinesische NMPA-Zertifizierung, die US-amerikanische FDA-Zertifizierung und die CE-Zertifizierung der EU erhalten. Der reibungslose Start auf der MEDICA 2021 markiert auch die Markteinführung des SYREBOTM-Handrehabilitationssystems in Europa und weltweit.